الحلقة 28 من حكايات بنات الجزء الرابع تتصدر تريند "جوجل"

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تصدرت الحلقة 28، من مسلسل "حكايات بنات 4"، مؤشر البحث على محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد حدوث مفاجآت كثيرة في هذه الحلقة، أبرزها استمرار محاولات جميلة في التواصل مع فارس، في الوقت الذي يحاول فيه أدهم إبعاد شهد عنه.



وفي الحلقة 28 من مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، قررت نور أن تقرب لثائر أكثر بعد طلاقها من زوجها مروان.



الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.



يعرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع من السبت للخميس فى تمام الساعة السابعة مساءً على فضائية ON، و يعرض فى تمام الساعة العاشرة مساء على قناة ON E دراما ويتم إعادة الحلقة الساعة الخامسة مساء