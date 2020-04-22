Advertisements

الحلقة 28 من حكايات بنات الجزء الرابع تتصدر تريند "جوجل"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدرت الحلقة 28، من مسلسل "حكايات بنات 4"، مؤشر البحث على محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد حدوث مفاجآت كثيرة في هذه الحلقة، أبرزها استمرار محاولات جميلة في التواصل مع فارس، في الوقت الذي يحاول فيه أدهم إبعاد شهد عنه.

وفي الحلقة 28 من مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، قررت نور أن تقرب لثائر أكثر بعد طلاقها من زوجها مروان.

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة.

يعرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع من السبت للخميس فى تمام الساعة السابعة مساءً على فضائية ON، و يعرض فى تمام الساعة العاشرة مساء على قناة ON E دراما ويتم إعادة الحلقة الساعة الخامسة مساء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 28 حكايات بنات الجزء الرابع‎ الحلقة 28 من حكايات بنات الجزء الرابع الجزء الرابع حكايات بنات

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل نارية.. مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يوم

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة تبادلية كبرى بين الأهلي والإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن أسماء اللاعبين المشاركين في برنامج رامز جلال والمقابل المادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول صورة للسفير المصري لحظة تسليم المساعدات لأمريكا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ يوم

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

القاطرة الإفريقية.. صفقة نارية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآة فى تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

حكايات بنات 4 الحلقة 9 .. أحداث الحلقة الجديدة ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ١٥‬‎ | اعرف الآن تفاصيل الحلقة الخامسة عشر من مسلسل حكايات بنات ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة

حكايات بنات 4 الحلقة 16 | احداث شيقة.. تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة له

هاجر أحمد: "شجعتينا ندرس ميكانيكا" أكثر تعليق استقبلته عن "حكايات بنات"

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 20 .. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة ٢٠ موعد عرضها والقنوات الناقلة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

03:56 م

تفاصيل نارية.. مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد مع الأهلي

09:20 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

01:11 م

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم