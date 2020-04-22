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بعد غنائها تتر "سكر زيادة" نانسي عجرم تتصدر تريند يوتيوب

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

تصدرت الفنانة نانسي عجرم، قائمة التريندات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب''، وذلك بعد غنائها تتر المسلسل الرمضاني "سكر زيادة" تحت عنوان "العمر".

وتضمنت كلمات أغنية "العمر" الأتي: ولأخر دقة قلب..  ولأخر غمضة عين.. بنحب الدنيا دي حب..وبنحلم مش شايفين.. العمر عمره ما كان .. سنين بنعدها.. وتاريخ بنكتب بعض على الورق.. العمر رحلة بحلوها وبمرها.. داخلين مع الأيام.. الشاطر اللي يعيش ومتشغلوش أيام.. حب الحياة دي وعيش من غير ما تحسب كام".

يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" حول علاقة أربع سيدات في اطار من الدراما الكوميدية.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، روجينا، مصطفى أبو سريع، انجي علي، مايان السيد، محمد عادل، خالد أنور، سليمان عيد، وأخرون، تأليف أمين جمال، ابراهيم محسن، إخراج وائل إحسان.



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