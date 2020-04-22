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تغيير اسم برنامج "يحدث في مصر" لـ "يحدث في رمضان"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:29 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

أجرى القائمون على برنامج "يحدث في مصر" للإعلامي شريف عامر، تغييرًا مؤقتًا على اسم البرنامج ليصبح "يحدث في رمضان"، وذلك لاقتراب الموسم الرمضاني.

ويقدم شريف عامر مجموعة المتابعات للأحداث الحصرية لحظة بلحظة في مصر، ولكن ستختلف في هذا السباق على أن يستمر تقديمه لجميع الأحداث وسط أجواء شهر رمضان المبارك.

وبدأ اليوم بث برنامج "يحدث في رمضان"، عبر قناة Mbc مصر في تمام الساعة العاشرة مساء، وتم استضافة في حلقة اليوم كل من الفنان شيكو وهشام ماجد للتحدث معهم عن مسلسلهم الرمضاني "اللعبة"، وكشف بعض المفاجأت.

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