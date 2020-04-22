وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول إجراءات مكافحة كورونا

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الشائعات التي ترددت بشأن إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.





وقال في منشور له عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك: "تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت عن إلغاء وتبديل وتغيير وللأسف تمارس الكتائب الإلكترونية كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء أمورهم".





وأضاف: "كل من تناول لقاءات بيني وبين دولة رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية أو هلل لنصر كبير بإلغاء هذا وذاك فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب) وسوف يحاسب بالقانون".





وقال الوزير: "لذلك أعددنا هذا الملخص لعله يكون مرجعًا لحضراتكم امام هؤلاء المغرضين". وننشر صورة من هذا الملخص.





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