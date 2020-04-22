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وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول إجراءات مكافحة كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:53 ص
الفجر
حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الشائعات التي ترددت بشأن إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.

وقال في منشور له عبر صفحته الرسمية علي الفيس بوك: "تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت عن إلغاء وتبديل وتغيير وللأسف تمارس الكتائب الإلكترونية كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء أمورهم".

وأضاف: "كل من تناول لقاءات بيني وبين دولة رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية أو هلل لنصر كبير بإلغاء هذا وذاك فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب) وسوف يحاسب بالقانون".

وقال الوزير: "لذلك أعددنا هذا الملخص لعله يكون مرجعًا لحضراتكم امام هؤلاء المغرضين". وننشر صورة من هذا الملخص.

مبادرة جديدة
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن ‎مبادرة جديدة من الوزارة لطلاب الصف الثالث الثانوي وهي دروس مقدمة من الوزارة مدفوعة الاجر.

‎وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: "المبادرة واحدة من المبادرات المقدمة لدعم أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر، وهي منصة إلكترونية تعرض مراجعات اونلاين للعديد من المواد، وذلك في ظل الظروف الراهنة وضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا وتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم لعبور هذه الأزمة.

‎وأضاف: "وتدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل المبادرات التي تساهم في مساندة أبنائنا الطلاب، ومنها هذه المراجعات التي يقدمها كوادر من المعلمين الأفاضل، حيث تعرض المواد التعليمية بطريقة جذابة تمكن الطالب من الفهم والتفاعل بطرح الأسئلة على ‎المدرس".

وأعلنت الوزارة عن طريقة الحصول على المراجعات وهي:
* قم بإنشاء حساب على منصة المنتور.نت.
* اختر المادة التي تريد أن تبدأ مراجعتها النهائية.
* اضغط على (ابدأ التعلّم الآن).
* اختر وسيلة الدفع التي تناسبك، وأدخِل البيانات المطلوبة.

‎أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن ‎مبادرة جديدة من الوزارة لطلاب الصف الثالث الثانوي وهي دروس مقدمة من الوزارة مدفوعة الاجر.

‎وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك:" المبادرة واحدة من المبادرات المقدمة لدعم أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر، وهي منصة إلكترونية تعرض مراجعات اونلاين للعديد من المواد، وذلك في ظل الظروف الراهنة وضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا وتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم لعبور هذه الأزمة.

‎وأضاف:" وتدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل المبادرات التي تساهم في مساندة أبنائنا الطلاب، ومنها هذه المراجعات التي يقدمها كوادر من المعلمين الأفاضل، حيث تعرض المواد التعليمية بطريقة جذابة تمكن الطالب من الفهم والتفاعل بطرح الأسئلة على ‎المدرس".
وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول إجراءات مكافحة كورونا
وزير التربية والتعليم يحسم الجدل حول إجراءات مكافحة كورونا

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