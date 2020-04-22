أحمد مجدي يكشف عن شخصيته في مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري







وقال في تصريحات إعلامية: "المسلسل عبارة عن ولد وبنت بيحببوا بعض جدًا لكن الولد مش مخلص، والبنت كبريائها فوق كل شئ، وفوق قلبها.. والمسلسل تدور أحداثه حول الصراع بين الحب وبين الكبرياء".



وأشار إلى أنه طوال أحداث المسلسل الشخصيات لديها صراع بين الذي تحسه والذي تريده، أي بين القلب والعقل"ز





وأضاف: "قمنا بالتحضير جيداً للمسلسل وقمت بعمل الكثير من البروفات مع ياسيمن صبري وأنا أراهن إننا نهقدم شئ جديد ومختلف وبالأخص مع مخرج صغير السن مثل مرقص عادل، صاخب ولديه طاقة طوال الوقت".



وأضاف قائلًأ: "أنا وياسمين يوجد بيننا كميا والعديد من المشاهد في المسلسل، وأتمنى أن يعجب الجماهير بالعمل".



يشار أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده والكثير من الفنانين.









كشف الفنان أحمد مجدي، عن دوره في مسلسل "فرصة تانية"، كما كشف النقاب عن قصة المسلسل، الذي سيُعرض في رمضان ٢٠٢٠.