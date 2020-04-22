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بعد ظهوره في فيديو.. مايكل جاكسون Michael jackson تريند جوجل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:04 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

تصدر ملك البوب Michael jackson، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعدما نُشر فيديو بث مباشر عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قيل إنه لنجم البوب، مايكل جاكسون والذي أثار الجدل.

وأثار الفيديو المنسوب ل مايكل جاكسون، العديد من تساؤلات وحيرة جمهوره، حيث انه توفي منذ ١١ عاما ووصلت مدة الفيديو إلى 7 دقائق، وحصل على 5 ملايين مشاهدة وتم تداوله بشكل واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة ظهور Michael jackson بعد وفاته ب ١١ عاما
واستمر الحساب الرسمي للمطرب مايكل جاكسون michael jackson في النشر على مدار السنوات الماضية ولم يشهد أي توقف، ودائم التحديث، حتى أن هناك منشور عن زيارته لجميكا في عام 1975.

ورحل ملك البوب الأمريكي مايكل جاكسون michael jackson عن عالمنا في الـ25 من يونيو 2009، عن عمر ناهز الـ51 عامًا، في ظل شكوك حول وفاته، والتي قال عنها البعض أنها نتيجة لتعاطي كم كبير من المواد المخدرة، وهو ما لم يتم إثباته.


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