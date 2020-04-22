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عمرو بركات: الأهلي أدخلني في صفقة ياسر إبراهيم بطريقة غير لائقة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:32 ص
عمرو بركات
عمرو بركات
هيثم موسى


أكد عمرو بركات، لاعب الجونة، أن الفريق سيساعد على عودته لمستواه. 

وقال بركات خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الجونة نادي احترافي وسيساعدني على العودة لمستوايا المعتاد".

وأكمل: "لم أحصل على الفرصة الكاملة مع الأهلي رغم انني قدمت اداء جيد، كنت اتمنى التواجد بشكل اكبر مع الفريق".

وأضاف: "كنت اتحدث مع البدري على عدم المشاركة وكان يعدني ولكن الأمر لم يكن، أخر فترة دي الأمور لم تكن جيدة نهائيا".

وأتم: "الأهلي أدخلني في صفقة ياسر ابراهيم بطريقة غير لائقة، والوضع في سموحة كان صعبة جدا والفريق لم يساعدنا على التألق".

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