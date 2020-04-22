Advertisements
عمرو بركات: الأهلي أدخلني في صفقة ياسر إبراهيم بطريقة غير لائقة
الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:32 ص
هيثم موسى
أكد عمرو بركات، لاعب الجونة، أن الفريق سيساعد على عودته لمستواه.
وقال بركات خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الجونة نادي احترافي وسيساعدني على العودة لمستوايا المعتاد".
وأكمل: "لم أحصل على الفرصة الكاملة مع الأهلي رغم انني قدمت اداء جيد، كنت اتمنى التواجد بشكل اكبر مع الفريق".
وأضاف: "كنت اتحدث مع البدري على عدم المشاركة وكان يعدني ولكن الأمر لم يكن، أخر فترة دي الأمور لم تكن جيدة نهائيا".
وأتم: "الأهلي أدخلني في صفقة ياسر ابراهيم بطريقة غير لائقة، والوضع في سموحة كان صعبة جدا والفريق لم يساعدنا على التألق".