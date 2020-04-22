عمرو بركات: الأهلي أدخلني في صفقة ياسر إبراهيم بطريقة غير لائقة









أكد عمرو بركات، لاعب الجونة، أن الفريق سيساعد على عودته لمستواه.





وقال بركات خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الجونة نادي احترافي وسيساعدني على العودة لمستوايا المعتاد".





وأكمل: "لم أحصل على الفرصة الكاملة مع الأهلي رغم انني قدمت اداء جيد، كنت اتمنى التواجد بشكل اكبر مع الفريق".





وأضاف: "كنت اتحدث مع البدري على عدم المشاركة وكان يعدني ولكن الأمر لم يكن، أخر فترة دي الأمور لم تكن جيدة نهائيا".



