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إنييستا يكشف رغبته في العودة لصفوف برشلونة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:37 ص
إنيستا
إنيستا
علي ماهر حلمي

كشف اللاعب الدولي الاسباني أندريس إنييستا لاعب وسط نادي فيسيل كوبي الياباني رغبته في العودة لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال الفترة القادمة لكن كمدرب للفريق.

وقال اللاعب الاسباني في تصريحات صحفية:"أعتقد أنني سأحاول أن أكون مدربًا، بمرور الوقت نمت الفكرة لدي، وأشعر أنني بإمكاني القيام بهذا الدور إذا لم يحدث أي شيء آخر، سأحاول اللعب لعامين جديدين، وتصور نفسي في أي سيناريو آخر سيكون غير منطقي".

وأضاف إنييستا:"لا أخفي حقيقة أنني أحب فكرة العودة إلى برشلونة، لكن في مرحلة أكون فيها مستعدًا"

يذكر أن اللاعب الدولي الاسباني أندريس إنييستا قد رحل عن صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 لينتقل لصفوف كوبي الياباني.

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