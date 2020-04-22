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حمدي الميرغني: سعيد بمشاركتي في "فلانتينو".. وكنت بحلم أمثل قدام الزعيم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
أماني سلام


أعرب الفنان حمدي الميرغني، عن سعادته بمشاركته في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، قائلًا: "كان حلمي اشتغل مع الزعيم، حتى لو هقدم مشهد واحد".

وأضاف خلال لقائه في برنامج المساء على dmc الذي يقدمة الأعلامي رامي رضوان" شرف كبير لي اني أقف قدم الزعيم، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر هذه الفرصة وينتظر رأي الجمهور في كل حلقة من المسلسل.

وتابع: "أنا متأكد إن المسلسل سينال إعجاب الجميع خاصة أنه من تأليف العظيم أيمن بهجت قمر، وتحت قيادة المخرج رامي إمام".

والجدير بالذكر أن مسلسل "فلانتينو"، تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت ، ويشارك في هذا العمل العديد من نجوم الفن منهم الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، أحمد فريد، ومحمد كيلاني، المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج سينرجي للإنتاج.

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