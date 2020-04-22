عاجل.. شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن مصير رمضان صبحي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن أخر تطورات ومصير رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.









وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت إف إم"، أن رمضان هدفه الأول هو مواصلة مشواره في الاحتراف الأوروبي.





وأضاف: "حتى الآن لم يتلق، أي عروض بشكل رسمي، مشيرا إلى أن جناح هادرسفيلد المُعار إلى النادي الأهلي، يريد الانتقال إلى نادٍ وفق شروط معينة بحيث يستطيع من خلاله إثبات وجوده وأن يكون النادي في أحد الدوريات الكبرى".





وتابع: "عدم وصول أي عروض أوروبية، أمر طبيعي خاصة أن كرة القدم متوقفة في العالم كله، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وما زالت الأمور غير واضحة في تحديد موعد استئناف النشاط مرة أخرى والأندية منشغلة حاليا في تخفيض عقود لاعبيها في ظل تجمد النشاط".



