Advertisements

عاجل.. شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن مصير رمضان صبحي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:39 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن أخر تطورات ومصير رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.


وأكد  شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو "أون سبورت إف إم"، أن رمضان هدفه الأول هو مواصلة مشواره في الاحتراف الأوروبي.

وأضاف: "حتى الآن لم يتلق، أي عروض بشكل رسمي، مشيرا إلى أن جناح هادرسفيلد المُعار إلى النادي الأهلي، يريد الانتقال إلى نادٍ وفق شروط معينة بحيث يستطيع من خلاله إثبات وجوده وأن يكون النادي في أحد الدوريات الكبرى".

وتابع: "عدم وصول أي عروض أوروبية، أمر طبيعي خاصة أن كرة القدم متوقفة في العالم كله، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وما زالت الأمور غير واضحة في تحديد موعد استئناف النشاط مرة أخرى والأندية منشغلة حاليا في تخفيض عقود لاعبيها في ظل تجمد النشاط".

ومن المقرر أن يعود رمضان صبحي، إلى صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بنهاية الموسم الجاري عقب موسم ونصف قضاه داخل جدران القلعة الحمراء.

أخبار تهمك

عاجل.. أول صورة للسفير المصري لحظة تسليم المساعدات لأمريكا

منذ حوالي 5 ساعات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ يوم

القاطرة الإفريقية.. صفقة نارية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يوم

تفاصيل نارية.. مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. محامي "حنين حسام" يكشف عن التهم الموجهة لها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن مصير رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ ساعة و نصف

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

01:40 ص

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

03:56 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

01:11 م

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم