مانسشتر يونايتد يعثر عن بديل صفقة سانشو









عثر إدارة نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي عن الصفقة البديلة في حال فشل ضم اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال موقع سبورت الفرنسي:" عثر نادي مانشستر يونايتد علي الصفقة البديلة في حال فشله في التعاقد مع جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند حيث طالب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي بضرورة التعاقد مع لاعب جناح هداف في فترة الانتقالات المقبلة، ويضع على رأس أولوياته سانشو".





وأضاف الموقع الفرنسي:" رغم توصل سانشو وممثليه لاتفاق مع اليونايتد بشأن أجر اللاعب الأساسي ومدة العقد والحوافز، إلا أن إدارة الشياطين الحمر لم تتواصل مع دورتموند بشأن سعر جادون بعد، خاصة أن النادي الألماني يقدره بقرابة 100 مليون جنيه إسترليني".



