Advertisements

هشام ماجد: "ربنا ما يوقعني تحت إيد رامز جلال"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

أعرب الفنانان هشام ماجد وشيكو عن حبهما لزميلهما الفنان رامز جلال، حيث علق الفنان هشام ماجد على برنامج المقالب الخاص برامز في رمضان، قائلا: "حابب أهنئ رامز بمناسبة برنامجه وان شاء الله يكسر الدنيا كعادة برامجه".

وأضاف ماجد، في تصريحات إعلامية قائلًا: "ربنا ميوقعنيش تحت ايده ابدا، ده طارق حامد قلق ولما طارق حامد يقلق يبقا الموضوع مرعب!".

يخوض الفنان هشام ماجد السباق الرمضاني مع الفنان شيكو من خلال مشاركتهما في مسلسل "اللعبة" بطولة الفنان شيكو وهشام ماجد ومي كساب ومحمد ثروت وميرنا جميل واحمد فتحي وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول ومحمد اوتاكا ودعاء رجب ومنى جمال وظهر في المسلسل ضيوف شرف كثير منهم الفنان احمد فهمي وشريف عامر وسليمان عيد والمسلسل من تأليف احمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وابراهيم صابر ومن اخراج معتز التوني.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن مصير رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ يوم

عاجل.. أول صورة للسفير المصري لحظة تسليم المساعدات لأمريكا

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل نارية.. مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محامي "حنين حسام" يكشف عن التهم الموجهة لها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 12 ساعة

القاطرة الإفريقية.. صفقة نارية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ ساعتين و 40 دقيقة

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

01:40 ص

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

03:56 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

01:11 م

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم