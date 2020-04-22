هشام ماجد: "ربنا ما يوقعني تحت إيد رامز جلال"







يخوض الفنان هشام ماجد السباق الرمضاني مع الفنان شيكو من خلال مشاركتهما في مسلسل "اللعبة" بطولة الفنان شيكو وهشام ماجد ومي كساب ومحمد ثروت وميرنا جميل واحمد فتحي وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول ومحمد اوتاكا ودعاء رجب ومنى جمال وظهر في المسلسل ضيوف شرف كثير منهم الفنان احمد فهمي وشريف عامر وسليمان عيد والمسلسل من تأليف احمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وابراهيم صابر ومن اخراج معتز التوني.

أعرب الفنانان هشام ماجد وشيكو عن حبهما لزميلهما الفنان رامز جلال، حيث علق الفنان هشام ماجد على برنامج المقالب الخاص برامز في رمضان، قائلا: "حابب أهنئ رامز بمناسبة برنامجه وان شاء الله يكسر الدنيا كعادة برامجه".وأضاف ماجد، في تصريحات إعلامية قائلًا: "ربنا ميوقعنيش تحت ايده ابدا، ده طارق حامد قلق ولما طارق حامد يقلق يبقا الموضوع مرعب!".