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صاحب الصوت الأجش واعتنقت زوجاته الشقيقتين.. ما لا تعرفه عن عباس فارس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:23 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد صاحب الصوت الأجش والمميز والحنجرة القوية تميز بطريقة أدائه ونبرته الفريدة من بين آلاف النجوم في القرن العشرين، وهو الفنان عباس فارس.

ولد عباس فارس، في حي المغربلين في القاهرة، أحب التمثيل منذ الصغر، و شارك مع احدى فرق الهواة في عرض بعنوان "شقاء الأبناء"، وعند بلوغه الخامسة عشرة، انضم لفرقة جورج ابيض، واسند اليه دور في مسرحية "ماكبيث" و دور آخر في مسرحية "عطيل" و كلتاهما مسرحيتان شهيرتين لويليام شيكسبير، انضم لاحقًا لفرقة نجيب الريحاني، و شارك معه في اوبريت "العشرة الطيبة، تلحين سيد درويش.

ارتبط اسمه في زمن الأفلام الأبيض والأسود، كما مثل في بعض الأفلام الملونة. ويعتبر كما ارتبط بأدوار الباشوية و العمودية، لعل من أشهر أدواره هو دور الشيخ العز بن عبد السلام، في فيلم واإسلاماه.

كما شارك عباس فارس، في الفيلم الأمريكي Egypt by three في دور الشيخ، بطولة الممثل جوزيف كوتن، دور الراوي، آن ستانفيل، وجاكي كرافن، ومن إخراج فيكتور استلوف.


اعتنق فارس عباس، الصوفية في شبابه المبكّر وكان متديّنًا، تزوّج من سيدة إنجليزية اعتنقت الإسلام بعد أن لقّنها أصوله، أنجبت له ابنه الوحيد جمال فارس، وبعد وفاتها تزوّج شقيقتها التي اعتنقت الإسلام أيضًا.


توفي عباس فارس، في منزله بالعباسية في 13 فبراير 1978 عن عمر ناهز الـ76 عامًا تاركًا ارثًا من أعماله التى تميزه بطلة مختلفة وأداء وحنجرة مميزة لم يأت مثلها فى تاريخ السينما المصرية.

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