بعد عرض أولى حلقاته.. "اتنين في صندوق" لميرغني وأوس أوس تريند جوجل

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تصدر مسلسل"اتنين الصندوق" بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض أولي حلقات المسلسل عبر شاشة إم بي سي مصر.



يظهر حمدي الميرغني بشخصية "شوقي" واوس أوس "زيكا" كعمال نظافة وأولاد القدير صلاح عبدالله وانتصار، وبدأت أولى مشاهد الحلقة الأولى بخناقه بين شوقي وزيكا في ايطار كوميدي حول من عليه الدور في لم القمامة من البرج، وتنتهي بـ عملهم سويا، وأثناء دخول البرج يمنعهم فرد أمن البرج من عدم الصعود في المصعد الكهربائي بسبب راحتهم الكريهه ولكن بـ 20 جنيه رشوة تنتهي الخناقة.



وقامت الفتاة التي تعمل في إحدى العمارات التي يجمع منها أوس أوس القمامة، بإعطائه جيتار كهدية لتعبيرها عن حبها له، ولكنه يقوم باستغلالها لأنها تعمل عند شخص موسيقي ويتمنى التعرف عليه ليصل إلى مجال الفن الذي يحلم به، ولكنه يحب فتاة أخرى والتي تجسد دورها الفنانة هايدي رفعت التي تسكن في إحدى المناطق البسيطة وقام أوس أوس في هذه الحلقة بتقديم وردة لها أمام منزلها.