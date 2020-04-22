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مفاجأة.. ماني يرغب فى الرحيل عن ليفربول بسبب كلوب

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:55 ص
ماني
ماني
علي ماهر حلمي


ابدي النجم الدولي السنغالي ساديو ماني رغبته في الرحيل عن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب تفضيل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي زميله المدافع فان دايك في التصويت علي المرشحين بجائزة الكرة الذهبية حسب ما ذكرت العديد من الصحف الإنجليزية.

وقالت صحيفة ‏إكسبرس الإنجليزية الشهيرة أن اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي يرغب بمغادرة ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لأنه غير سعيد بعد أن قام يورجن كلوب مدرب الفريق بدعم فان دايك في تصويت الكرة الذهبية على حسابه.

بينما قالت صحيفة ‏فرانس فوتبول الفرنسية أن حلم ساديو ماني الأكبر هو الانضمام إلى صفوف نادي ريال مدريد والنادي الإسباني هو النادي الوحيد القادر على إقناع اللاعب بمغادرة ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بضم اللاعب السنغالي أيضا لكن الدولي السنغالي لا يرغب في الانضمام للنادي الباريسي.

يذكر أن اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016 قادما من صفوف نظيره نادي ساوثهامتون الإنجليزي.

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