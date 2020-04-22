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تفاصيل جديدة لشراء السعودية نادي نيوكاسل الإنجليزي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:00 ص
نيو كاسيل
نيو كاسيل
علي ماهر حلمي


ذكرت العديد من التقارير الإنجليزية والأوربية اقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على نسبة كبيرة من ملكية نادي نيوكاسل الإنجليزي خلال فترة الفترة القادمة حيث سيستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نسبة 90% من ملكية النادي الإنجليزي بصفقة اقتربت من مبلغ قدره 300 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة ‏صن الإنجليزية أن ياسر الرميان سيُصبح الرئيس الجديد لنادي نيوكاسل الإنجليزي وان عملية التدقيق من البريميرليج ستصل لنحو 3 أسابيع قبل الموافقة الرسمية وان الرميان سيخضع لاختبار تقييم وهو اجراء تم استحداثه من الرابطة الإنجليزية لكرة القدم في عام 2004 للملاك الذين يستحوذون على أكثر من 30% من ملكية اي نادي انجليزي.

وذكرت شبكة ‏ESPN العالمية ان هدف رئيس نادي نيوكاسل الأول هو التعاقد مع مدرب رفيع المستوي مثل بوتشيتينو و اليجري المرشحين المفضلين لهذا المنصب، رافا بينيتيز و لوسيانو فافر مرشحين آخرين في القائمة المختصرة، وفي سوق اللاعبين يبرز إدينسون كافاني كهدف للنادي.

يذكر أن شبكة سكاي سبورت العالمية أكدت ان الصندوق الاستثماري السعودي اقرب من أي وقت مضى للاستحواذ على نيوكاسل حيث تم ايداع المبالغ المالية وتبادل الأوراق مع مالك نيوكاسل الحالي مايك اشلي وان الصفقة تدخل مرحلتها الاخيرة.

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