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ترامب يعلن وقف الهجرة للولايات المتحدة.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:01 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قد يوقع أمرا تنفيذيا، الأربعاء، بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يومًا، لافتا إلى أن هذه المدة قابلة للتمديد أو للتغيير "بناء على الظروف الاقتصادية".

وأوضح الرئيس الأمريكي، في المؤتمر الصحفي اليومي من البيت الأبيض، أن هذا التعليق لا يشمل تأشيرات العمالة المؤقتة، ولكن يشمل طلبات الإقامة الدائمة (جرين كارد).

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجلس النواب الأمريكي لإقرار حزمة المساعدات الجديدة، لافتا إلى أن 20 ولاية بدأت في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الإغلاق الاقتصادي.

وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر توجيهات بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي تدريجيا، مشيرا إلى أن بعض الولايات قد تفتح بحلول 1 مايو المقبل، وأن كل ولاية ستتمكن من الشروع في فتح الاقتصاد بعد تسجيل تراجع بعدد إصابات كورونا يستمر لما لا يقل عن 14 يوما متتاليا.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "لن نخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة. أصدرت تعليماتي إلى وزير الطاقة ووزير الخزانة لصوغ خطة ستتيح أموالا حتى تكون هذه الشركات والوظائف المهمة جدا آمنة لوقت طويل في المستقبل".

وهوى سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت للتسليم في يونيو المقبل، لأقل مستوى في عقدين، الثلاثاء، بعد يوم من تحول التعاملات الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو المقبل سلبا لأول مرة في التاريخ مع تهاوي الطلب بسبب أزمة كورونا.

وتفاقمت خسائر عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو، اليوم الثلاثاء، وهوت 52 بالمئة، حيث وصل سعر البرميل 9.74 دولار.

ووصلت عقود النفط الأمريكي في وقت سابق مساء اليوم، 11.42 دولار للبرميل.

من جهتها هبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم، إلى دون مستوى الـ20 دولارا للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجل أدنى مستوى منذ العام 2001.

ويأتي هبوط خام "برنت" في وقت انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو، حيث جرى تداول العقود دون مستوى الصفر.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن عقود خام "برنت" جرى تداولها، بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90% عن سعر التسوية السابق.

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