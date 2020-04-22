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بسبب تهديدها بمقاضاة رامز جلال.. فيفي عبده تتصدر تريند جوجل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

احتلت النجمة فيفي عبده، مؤشرات محرك البحث الشهير "جوجل" وذلك بعدما كشفت أنها ستقوم بمقاضاة رامز جلال، بسبب ظهورها في برنامجه "رمز مجنون رسمي".

وعبرت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في حلقة استضافته لشيكو وهشام ماجد، عن استيائها من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" وما حدث لها من آثار سلبية بسبب الكهرباء الزائدة التي تعرضت لها في البرنامج.

وقالت لـ "عامر": "إنت متعرفش عمل فينا إيه.. إنت هتشوف بنفسك ده اداني كهربا زيادة".

وذكرت "عبده" أنها لم تفعل في ضيوف برنامجها كما يفعل رامز جلال قائلة "أنا حنينة مع ضيوفي مش مجرمة".

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