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تامر حبيب يكشف قصة مسلسل "لعبة النسيان"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:19 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
كشف السيناريست تامر حبيب عن قصة مسلسل "لعبة النسيان" الذي سيعرض في رمضان ٢٠٢٠.


وفي لقاء خاص قال: "المسلسل مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، قصة المسلسل بها الكثير من التشويق والإثارة، فالبطلة هي رؤية "دينا الشربيني" التي تذهب إلى المستشفى مع عائلتها للولادة، وفي يوم الولادة تنام، وتتعب قليلاً قبل النوم، وعندما تستيقظ في اليوم التالي تشعر بأنها منهكة، وعندما تنادي الممرضة، تنخض الممرضة كثيراً بأنها تنادي عليها، وتشعر بأنه يوجد شئ غريب، يحدث ولم تستطيع الحركة من مكانها قليلاً" .


وأستكمل تامر حديثه قائلاً:" ثم تقول "رؤية" للمرضة لقد أتيت هنا للمستشفى أمس، وولدت إبني، فأين إبني حتى أرضعه، ثم يقولوا لها هذا غير صحيح أنتي في غيبومة منذ أربعة شهور، إبنك الذي تعتقدي أنك ولديه أمس لديه سته أعوام".

وأضاف قائلاً:"أما من جعل البطلة تفقد وعيها هذه المدة، هذا سوف نستكشفه خلال ٣٠ يوم في رمضان، والمسلسل يعتمد على تقديم المعلومة ومن ثم كشفها، فيجب التركيز فيه جيداً، حتى تجاوب على جميع أسئلتك".



يشار أن مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت والكثير من النجوم، تأليف تامر حبيب، وكان في البداية إخراج هاني خليفة وأنسحب بعد تصوير 40% من الأحداث، ثم إستعانوا بمخرج آخر وهو أحمد شفيق، وأستكمل تصوير العمل.

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