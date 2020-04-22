تعرف على أرقام البرازيلي "كوتينيو" المُرشح للانتقال إلي تشيلسي

بت البرازيلى فيليب كوتينيو نجم فريق برشلونة قريبًا من الانتقال إلى نادي تشيلسى الإنجليزى نهاية الموسم الجارى، وذلك بعدما خرج من حسابات النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.





وتنتهى إعارة "كوتينيو" إلى بايرن ميونخ الألماني نهاية الموسم الجارى، وتسعى إدارة البارسا إلى بيعه بشكل نهائى لعدم الحاجة إلى خدماته، بعد أن قرر البافارى عدم تفعيل خيار شرائه مقابل 90 مليون يورو.





ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية نادي تشيلسي الإنجليزي دخل في مفاوضات قوية مع نادي برشلونة لحسم التعاقد مع "كوتينيو" خلال الميركاتو الصيفي، ويتبقي الإتفاق على القيمة المالية للصفقة.





ماذا قدم البرازيلي "كوتينيو" صفقة تشيلسي المُحتملة؟





بدأ "كوتينيو" مشواره الكروي ضمن ناشئي نادي فاسكو دي جاما ، وفي عام 2008 انتقل لصفوف نادي انتر ميلان الإيطالي لكنه بقي مع النادي البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة عامين، ولعب مع فاسكو 19 مباراة وسجل هدف وحيد وصنع هدفين، قبل انتهاء إعارته عام 2010.





عاد النجم البرازيلي إلي انتر ميلان بعد انتهاء إعارته ولعب معه لمدة عامين، قبل إعارته مجددًا لنادي إسبانيول الإسباني عام 2012 وشارك معه في 16 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 1178 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد وحصل على انذارين وتعرض للطرد مرة وحيدة.





بعد انتهاء إعارته لنادي إسبانيول عاد لفريق انتر ميلان في يونيو 2012، وخاض كوتينيو خلال مشواره مع النادي الإيطالي 47 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2304 دقيقة، سجل 5 أهداف، وصنع 4 أهداف، وحصل على 4 بطاقات صفراء.





انتقل النجم البرازيلي إلي نادي ليفربول الإنجليزي موسم 2012 / 2013، واستمر معه حتي 2017 / 2018، وخاض مع الريدز 201 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 14877 دقيقة، وسجل 54 هدفًا، وصنع 45 هدفًا، وحصل على 13 انذارًا، وبطاقة حمراء وحيدة.





وقع كوتينيو عقود انتقاله لنادي برشلونة الإسباني في شتاء 2018 في صفقة قياسية كلفت النادي الكتالوني 145 مليون يورو، وخاض مع البرسا 76 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 4828 دقيقة، سجل 21 هدفا، وصنع 11 هدفًا، وحصل على 3 إنذارات.





انتقل كوتينيو إلي نادي بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتنتهي إعارته نهاية الموسم الحالي، وخاض مع الفريق البافاري 32 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 2036 دقيقة، سجل 9 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.





أما عن مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل، لعب "كوتينيو" 62 مباراة مع منتخب السامبا، وبلغ دقائق الفعلية له 4297 دقيقة، وسجل 17 هدفًأ، وصنع 10 أهداف أخري، وحصل على 4 انذارات.





حصل كوتينيو على عدة بطولات خلال مشواره الكروي، حيث توج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني (مرتين)، وكأس إسبانيا (مرة)، وكأس السوبر الإسباني (مرتين)، كما حصل مع إنتر ميلان على بطولتي كأس إيطالي والسوبر الإيطالي، وتوج ببطولة دوري الدرجة الثانية البرازيلي مع فاسكو دي جاما.





كما توج نجم برشلونة مع منتخب البرازيل بكأس كوبا أمريكا عام 2019.



