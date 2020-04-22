لا يوجد لقاح والحل في التباعد.. أهم تصريحات منظمة الصحة العالمية

أدلت منظمة الصحة العالمية، بتصريحات مؤخرًا في غاية الأهمية عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتستعرض بوابة " الفجر " أهم وأحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا فيما يلي:





قدرة جهاز الدولة للتعامل مع مصابي كورونا

صرح الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أنه يوجد بعض الدول قد عاودت فتح المدارس والجامعات والأسواق والمصانع ورجوع النشاط الصناعي مرة أخرى، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية تتمسك برأيها في أن كل هذه القرارات ترجع إلى تقييم الدولة للخطر ومدى قدرة جهاز الدولة الطبي على التعامل مع المصابين بفيروس كورونا.





أهمية التباعد الاجتماعي

وأكد "حشيش" أن المنظمة تشدد على أهمية التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل بهدف تقليل مخاطر العدوى والإصابة بفيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص أنه لا يوجد حتى الآن لقاح أو علاج لفيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًا بصورة سريعة بهدف الوصول لأدوية فعالة للفيروس، ولا توجد أية وسائل لمكافحة فيروس كورونا إلا الدفاع والاختباء منه والاستمرار بمتابعة جهود البحث العلمي للتوصل إلى لقاح أو دواء فعال لفيروس كورونا.





مصر تشترك مع 90 دولة

وأوضح الدكتور علاء حشيش، أن مصر مشتركة مع 90 دولة في تجارب سريرية على الأدوية المستحدثة، والتي تساهم في تقليل وفيات ومخاطر الإصابة بكورونا مثل أدوية الهيدروكسي كلوروكين والريمسفير وأدوية الإيدز.





الحالات المصابة بكورونا في مصر

وأضاف "حشيش" أنه على الرغم من بلوغ الإصابات يوميًا حوالي 150 حالة، حيث إلى الآن الحالات المصابة في الصعود ولكن بوتيرة غير سريعة وتأتي حاليًا أهمية محاولات إبطاء الإصابات بحيث نصل إلى مرحلة من السكون أو حتى ثبات أرقام الإصابات، لافتًا إلى أن أبرز عوامل للوصول إلى ثبات الأرقام هو العمل على تقليل التكدس والزحام إلى جانب تقليل القوى العاملة في المصالح الحكومية، واستمرار تعليق الدراسة وقد اتخذت الدولة جميع هذه الإجراءات بالفعل.





عدم تسريع النتائج

وأوضح "حشيش"، أن يأخذ البحث العلمي وقته ومجراه وعدم تسريع النتائج للقاحات أو الأدوية حيث أن كل دواء له آثاره الجانبية مضيفا: "نأمل أن يكون لهذه الأدوية تأثيرا على فيروس كورونا".





نصائح من "الصحة العالمية"

وطالبت منظمة الصحة العالمية الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على استمرارية تعليق مسابقات كرة القدم حتى نهاية العام القادم 2021 بسبب استمرارية انتشار فيروس كورونا وتفشيه في أغلب دول العالم.





منحنى الوفيات والإصابات بكورونا