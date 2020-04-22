Advertisements

قبل عرضه.. مسلسل الاختيار يتصدر "جوجل تريند"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
تصدر مسلسل "الأختيار" بطولة النجم أمير كرارة،قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك قبل عرضه عبر شاشات التلفزيون والمقرر عرضه أول أيام شهر رمضان المبارك.


مسلسل الاختيار من المسلسلات المتوقع نجاحها قبل عرضها، حيث انه يحكي قصة البطل احمد المنسى، اثر في الشعب المصري، ويعتبره الكثير من الشباب قدوه لهم فهو ضحى بحياته في سيبل الوطن.



مسلسل الاختيار ترند جوجل قبل عرضه



مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.‎

ضيوف شرف مسلسل الاختيار


ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ يوم

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل نارية.. مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن مصير رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 12 ساعة

القاطرة الإفريقية.. صفقة نارية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول صورة للسفير المصري لحظة تسليم المساعدات لأمريكا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. محامي "حنين حسام" يكشف عن التهم الموجهة لها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ يوم

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل| حجز حنين حسام لجلسة الغد.. والنيابة تشاهد الفيديوهات

عاجل.. اعترافات حنين حسام أمام النيابة

01:40 ص

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

03:56 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

01:11 م

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم