قبل عرضه.. مسلسل الاختيار يتصدر "جوجل تريند"

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تصدر مسلسل "الأختيار" بطولة النجم أمير كرارة،قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك قبل عرضه عبر شاشات التلفزيون والمقرر عرضه أول أيام شهر رمضان المبارك.





مسلسل الاختيار من المسلسلات المتوقع نجاحها قبل عرضها، حيث انه يحكي قصة البطل احمد المنسى، اثر في الشعب المصري، ويعتبره الكثير من الشباب قدوه لهم فهو ضحى بحياته في سيبل الوطن.







مسلسل الاختيار ترند جوجل قبل عرضه







مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.‎



ضيوف شرف مسلسل الاختيار





ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎