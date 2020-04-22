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حمدي النقاز يكشف كواليس رحيله مع كهربا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:35 ص
حمدي النقاز وكهربا
حمدي النقاز وكهربا
محمد الدمتناوي


رفض الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، عن رفض تشبيه بالهارب بعد رحيله عن القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وتحدث النقاز في تصريحات، قائلا:" أرفض تشبيهي بالهارب، سواء أنا أو كهربا".

وتابع:" لا يوجد لاعب دولي يهرب من فريقه لكن في النهاية هو فسخ تعاقد لأسباب ما".

وكان حمدي النقاز قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي يتضمن أحقية فسخ تعاقده مع الزمالك، مع الحصول على تعويض مالي بقيمة مليون وربع مليون دولار.  

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