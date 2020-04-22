حمدي النقاز يكشف كواليس رحيله مع كهربا









رفض الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، عن رفض تشبيه بالهارب بعد رحيله عن القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.





وتحدث النقاز في تصريحات، قائلا:" أرفض تشبيهي بالهارب، سواء أنا أو كهربا".





وتابع:" لا يوجد لاعب دولي يهرب من فريقه لكن في النهاية هو فسخ تعاقد لأسباب ما".



