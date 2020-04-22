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بعد صراع الأهلي وبيراميدز لضمه.. ماذا قدم "نيستا العرب" أحمد حجازي خلال مسيرته الكروية؟ (أرقام)

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:54 ص
أحمد حجازي
أحمد حجازي
علاء خليف


يسعي النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد حجازي مدافع الفريق السابق والمحترف ضمن صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم دفاع الفريق بالموسم المقبل.

كما دخل نادي بيراميدز في مفاوضات قوية للحصول على خدمات "حجازي" خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن أحمد حجازي يتمسك باستكمال رحلته الاحترافية في أوروبا، ويرفض العودة لمصر حاليًا، خاصة وأن فريقه قريبًا من التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لا تزال محاولات الأهلي وبيراميدز مستمرة لإقناع اللاعب بالعودة للدوري المصري.

يُعد حجازي واحد من أفضل المدافعين المصريين وأحد أفضل مدافعي القارة السمراء، حقق خلال مشواره بالملاعب العديد من النجاحات والأرقام المميزة رفقة الأندية التي لعب لها، الإسماعيلي والأهلي وفيورنتينا وبيروجيا الإيطاليين ووست بروميتش ألبيون.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أرقام أحمد حجازي خلال مسيرته الكروية:-

- الإسماعيلي:

بدأ حجازي مشواره الكروي ضمن قطاع  الناشئين بالنادي الإسماعيلي ومع تألقه رفقة فريق الدراويش تحت 17 عامًا، تم تصعيده للفريق الأول موسم 2009 / 2010، ولعب مع الفريق 35 مباراة، بواقع 2628 دقيقة لعب، صنع هدفين"، وحصل على 5 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرتين.

- فيورنتينا:

انضم "نيستا العرب" كما يُلقبه الجمهور، إلي نادي فيورنتينا الإيطالي عام 2012 قادمًا من الإسماعيلي مقابل 1.5 مليون يورو، لكن تجربته مع الفيولا لم تكن موفقة حيث لم ينل فرصته في المشاركة مع الفريق بسبب الإصابات حيث تعرض للإصابة بالرباط الصليبي مرتين مما أبعده عن الملاعب فترة طويلة وأثر ذلك على مستواه مما تسبب في ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق بعد عودته خاصة مع جاهزية مدافعي الفريق الإيطالي.

خاض "حجازي" 4 مباريات فقط مع نادي فيورنتينا الإيطالي، وسجل هدفًا وحيدًا، في إجمالي دقائق لعب فعلية له بلغت 211 دقيقة، مما دفعه للتفكير في الرحيل عن صفوف الفريق للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي واستعادة مستواه والعودة من جديد للفريق الإيطالي.

بيروجيا:

انتقل نجم منتخب مصر إلي نادي بيروجيا الإيطالي على سبيل الإعارة خلال موسم 2014 / 2015، ولعب معه لمدة 6 أشهر فقط، حيث شارك مع الفريق في 10 مباريات في دوري الدرجة الثانية الإيطالي بإجمالي دقائق لعب فعلية 776 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وتلقي 3 بطاقات صفراء، بينما حصل على بطاقة باللون الأحمر، وبعد إنتهاء إعارته عاد لفيورنتينا.

الأهلي:

لم يستمر حجازي مع فيورنتينا بعد عودته للفريق عقب انتهاء إعارته لنادي بيروجيا، وقرر فسخ تعاقده والعودة لمصر حيث انضم للنادي الأهلي موسم 2015 / 2016، وخاض مع الفريق 56 مباراة في إجمالي دقائق لعب فعلية 4904 دقيقة، وسجل هدفين وصنع هدف وحيد، وحصل على 7 إنذارات.

توج نجم منتخب مصر مع الأهلي  ببطولة الدوري الممتاز (مرتين)، وكأس مصر (مرة وحيدة)، وكأس السوبر المصري (مرة وحيدة)، قبل رحيله للإحتراف الأوروبي مجددًا.

وست بروميتش:

بعد تألقه مع الأهلي ومنتخب مصر عاد أحمد حجازي إلي أوروبا مجددًا هذه المرة عبر بوابة نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، حيث انضم إليه في صيف عام 2017 على سبيل الإعارة، وتألقه مع الفريق بشكل لافت للأنظار دفع إدارة النادي لشراءه نهائيًا خلال سوق الانتقالات الشتوية عام 2018.

خاض نجم الفراعنة 97 مباراة مع فريق وست بروميتش في مختلف البطولات، بواقع 8191 دقيقة لعب، سجل 3 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على 11 بطاقة صفراء، بينما تعرض للطرد مرة وحيدة، وشارك في هبوط فريقه لدوري الدرجة الأولي موسم 2017 / 2018 بعد تذيل الترتيب برصيد 31 نقطة.

كان حجازي قريبًا من التأهل مع وست بروميتش للدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، ولكن خسر فريق أمام أستون فيلا في نصف نهائي دورة "بلاي أوف" المؤهلة للبريميرليج.

منتخب مصر:

شارك حجازي مع منتخب مصر تحت 20 عامًا ولعب معه 13 مباراة وسجل 5 أهداف، كما خاض 3 مباريات مع منتخب تحت 23 عامًا، وشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد لندن 2012 تحت قيادة المدرب السابق هاني رمزي.

أما مع المنتخب الأول شارك "حجازي" في 59 مباراة دولية وسجل هدفين، وكان ضمن كتيبة الفراعنة التي حصلت على "وصافة" بطولة أمم إفريقيا 2017، كما شارك مع المنتخب في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا 2018.

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