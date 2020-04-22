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ليلى عز العرب: هذا ما جذبني لمسلسل "ونحب تاني ليه".. وأجسد دور جدة ياسمين عبد العزيز

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:08 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عما جذبها في مسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز وعن دورها في المسلسل، الذي سيُعرض في رمضان ٢٠٢٠.

وقالت في تصريحات إعلامية: "في البداية أنا أحب عمرو محمود ياسين وعندما قالوا لي إسكريبت عمرو محمود ياسين، وافقت على الفور، لأنه يفصل كل شخصية جيداً ويشبك الشخصيات في بعضها".

وأضافت: "أيضًا جذبني للمسلسل أنه من إخراج مصطفى فكري، لافتة إلى أنها كانت معه في أولى تجاربه في "نصيبي وقسمتك"، موضحة: "أنا دائمًا أنظر في أعمالي من الإسكريبت ومين المخرج".

وتابعت: "أنا اشتغلت مع النجمة ياسمين عملت معها في اكثر من عمل وكمان سوسن وإيمان السيد إحنا حبايب وأصحاب في الواقع".

وأكدت أنها أعجبت بالشخصية الهادئة التي تجسدها في المسلسل كثيرًا، لافتة إلى أنها تجسد دور والدة سوسن بدر وجدة ياسمين عبد العزيز، موضحة أنها أعجبت بتركيبة الشخصيات، ولمة المسلسل التي وصفتها بـ "الحلوة".

يشار إلى أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، والكثير من الفنانين.


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