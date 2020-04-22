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استغاثة عاجلة من موردي شرم الشيخ لرئيس الوزراء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:12 ص
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الفجر
استغاث عدد من تجار موردين مدينة شرم الشيخ السياحية بمذكرة لرئيس الوزراء، طالبوا فيها بمساندتهم خلال الأزمة الحالية، أسوة بما تم مع المنشآت السياحية والفندقية.

وأكد وليد رجب، أحد كبار تجار مدينة شرم الشيخ، أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات والدعم المنشآت السياحية والفندقية في حين تم تجاهلهم رغم أن عملهم داخل هذه المنشآت بنظام الآجل، أي أن يتم صرف مستحقاتهم المالية بعد ثلاثة أو أربعة أشهر.

وأضاف "رجب"، أن التجار تحملوا الظروف الناتجة عن الثورة وما تابعها من توقف العمل، وتحملوا الخسائر إلى أن استقرت الأمور، وبدأوا العمل وتجاوز الأزمة سويا، حتى أحداث الطائرة المنكوبة عام 2015، وكانت الفاجعة تعويم الجنيه، ما أدى إلى خسارتهم بسبب المبالغ المحجوزة فى المنشآت السياحية، والتي سُددت بعد مرور أكثر من عام، بما يساوي 80% من قيمتها.

وأكد "جمعة الفل"، أحد موردي مدينة شرم الشيخ، أنه "تنفيذا لكلمة الأب الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالبلد وتنمية استثماراتها أخذنا على عاتقنا المسؤولية وتحملنا كل الظروف من أجل أن نتخطى الأزمة".

وأوضح "الفل"، أنه في "هذا التوقيت ساهمت الحكومة في الأزمة ودعمت المنشآت السياحية والفندقية، ولم ينظروا إلى التجار والموردين الذين لم يأخذوا حقوقهم المالية من المنشآت السياحية الذين دفعوا جميع مستحقاتهم فى مواعيدها من (مرتبات - إيجارات - كهرباء ... إلخ) حتى يتكرر نفس السيناريو في هذه الأيام  بعد ظهور فيروس كورونا المستجدة والذي أصاب جميع المجتمع بالشلل التام لتساند الحكومة المنشآت السياحية، ولا ينظرون إلى الأشخاص الذين يتحملون العواقب ويتحملون كل الحمل مع العلم جميع الفنادق والمنتجعات السياحية تعمل بنظام الآجل، ونحن كتجار موردين لم نحصل على حقوقنا المالية من تلك المنشآت وجميع الفنادق أغلقت أبوابها في وجوهنا بالجملة الشهيرة لدينا ظروف لا سمح الله".

وأكد عدد من التجار أنهم يقدرون الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ويتحملون المسؤولية أيضا، مؤكدين: "لا نطالب بأي مستحقات لنا بل قبل ذلك حتى نستطيع سداد الالتزامات لدينا لقد تحملنا كثيرا، والآن على حافة الهاوية ونحن تستغيث بكم أن تنظروا لنا.. نحن قطاع كبير".

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