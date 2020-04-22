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القبض على ماجد المصري في الحلقة الأولى من "ونسني"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

عرضت قناة "mbc مصر" أولى حلقات مسلسل "ونسني"، وتدور أحداث المسلسل حول تطبيق "ونسني"، الذي أطلقه عدد من الشباب ويهدف لتقديم خدمة الونس والترفيه للمشتركين.

وتبدأ الحلقة بتعريف المشاهدين بأبطال العمل وهوية البرنامج ويبحث فريق العمل عن سبب فشل البرنامج، ويفكرون في استقدام محاسب مالي أو قانوني للشركة، لكنه يتحول لعامل بوفيه.

ويقيم أفراد المشروع في جراج يمتلكه "سامي مغاوري"، والد "هيمن" محمود الليثي وأيمن "حازم إيهاب"، والذي يسعي لتأجير الجراج، خاصة بعد فشل الفريق في الحصول على عميل للتطبيق بعد 3 شهور.

ويحصل فريق العمل على أول طلب يذهب "هيمن" لمقابلة العميل "ماجد المصري"، الذي يطلب منه أن يفعل أي شيء حتى لا ينام، لأنه يريد قتل أحد الأشخاص فور خروجه من منزله ويرسل هيمن رسالة لفريق ونسني لكي ينقذوه: فيذهب أيمن لكي ينقذه.

يطلب ماجد المصري من هيمن الذهاب لمنزل الرجل الذي يريد قتله لكي يستطيع ماجد المصري قنصه.

يحاول هيمن منع الرجل من الخروج، ويظهر أيمن بعد إبلاغ الشرطة، التي تلقي القبض على ماجد المصري.

"ونسني" سيت كوم من بطولة محمود الليثي، وحازم إيهاب، وبسنت شوقي، وسارة درزاوي، وغيرهم، وإخراج رامي رزق الله.

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