كشف حساب السومة "ورقة" الأهلي الرابحة









كسر المهاجم السوري عمر السومة، كافة الأرقام القياسية وحقق انطلاقة متميزة منذ انضمامه للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في يوليو 2014.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام السومة مع الأهلي:





بدأ السومة مسيرته مع الأهلي بتحقيق رقم قياسي، كونه أول لاعب في تاريخ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، يتوط بلقب هداف البطولة 3 مرات متتالية، حيث اعتلى صدارة هداف الدوري لموسم 2014- 2015، برصيد 22 هدفاً، فيما أحرز 27 هدفاً بموسم 2015- 2016، بينما حصد لقب الهداف للمرة الثالثة، بعدما سجل 50 هدف في موسم 2016- 2017، وذلك قبل أن يغيب عن اللقب أخر موسمين لحساب روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء، وعبد الرازق حمدالله مهاجم النصر.





كما ساهمت قدرات السومة العالية في تتويج الأهلي بلقب دوري المحترفين لموسم 2015- 2016، بعد غياب 32 عام.





ويعد السومة أسرع لاعب يسجل 100 هدف في دوري المحترفين السعودي، حيث أحرزهم خلال 102 مباراة فقط.





وشارك المهاجم السوري مع الأهلي في 14 مباراة من الدوري السعودي للمحترفين بموسم 2017- 2018، سجل خلالهم 11 هدفاً، فيما خاض 19 مباراة في الموسم الذي يليه، وأحرز 15 هدفاً.





ويسعى السومة للاستعادة لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث من جدول هدافي البطولة للموسم الحالي 2019- 2020، برصيد 13 هدفًا، بواقع هدفا كل 112 دقيقة، وبفارق هدف وحيد عن بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال ،وبفارق 5 أهداف عن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر وصاحب الصدارة.





وساهم النجم السوري في تتويج الأهلي بـ4 بطولات وهي، كأس السوبر، وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين، والدوري السعودي للمحترفين.



