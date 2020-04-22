عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن إصابته بفيروس كورونا

كشف الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتًا إلى أنه غير حزين على ذلك، ويعلم أنه معرض للإصابة، وأن هذا عمله.





وكتب "علام"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للأسف في حاجه مكنتش حابب أتكلم فيها دلوقتي عشان مبقاش سبب ذعر وقلق للناس اللي بطمنهم باستمرار ولأنها حاجة متوقعة لكل طبيب وكل لما الفترة تطول فرص حدوثها بتزيد لكن في ناس ظلمانى ولازم أوضحلهم حاجة مهمة وأنا مش زعلان منهم على فكرة، بس الحمد لله اتشخصت كوفيد ١٩ إيجابي من يوم ٦-٤".





وأضاف نائب مدير مستشفى النجيلة: "أنا كنت عارف من أول يوم إنى معرض لكده وراضي ده شغلى وأنا مش زعلان ولا كنت خايف والحمد لله هتكمل على خير وحالتي اتحسنت كتيير وإن شاء الله قريب أتحول سلبى وأروح. دي الحقيقة اللي كنت مخبيها باختيارى، أنا اللى طلبت محدش يعرف عشان أهلي ميقلقوش اللي بيعدوا الأيام وهما عارفين اللي أنا فيه. وأسف أنى اتاخرت كل ده محبتش أعرفهم غير لما أكون بقيت كويس.. آسف للناس اللي بطمنها باستمرار أني مقلتلكمش بس ان شاء الله هتعدي التزموا باللى بننصح بيه، اللى حصل ده وارد لأي طبيب ولا يلام عليه أحد نهائيا ومش معرض ليه أي واحد ملتزم في بيته أو في الشارع، ده بسبب إجراءات طبية معينة وكلنا عارفين الخطر اللي احنا فيه وراضيين وده حسابه عند ربنا مش عاوزين حساب من بشر فيه، ده واجبنا أولا وأخيرا وشرف ما بعده شرف لكل طبيب".





وناشد المواطنين الالتزام بتعليمات الدولة لكي تمر مرحلة الخطر، موضحا: "والله العظيم بتعدى لو التزمنا مرحلة الخطر عندي عدت وأنا دلوقت في مرحلة الشفاء التام وإن شاء الله أيام وأروح بيتى إجازة صغيرة وهتبدأ الخناقة مع زوجتي وأهلي علشان أرجع تاني".





أحدث تطورات فيروس كورونا

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.





وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع الأطقم الطبية، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعًا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات باعتبارها أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تتعرض لها البلاد، موضحة أنه يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من تلك المستشفيات وتقوم الفرق الطبية بها بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.





وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بإعداد مستشفيات الصدر والحميات لتكون قادرة على تقديم كافة الخدمات لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل وتقديم العلاج ومتابعة الحالات بعد الشفاء والخروج، بالإضافة إلى توفير خدمات البحث العلمي لبدء دخولها فى الخدمة العلاجية كمستشفيات عزل بشكل تدريجى.





كما وجهت الوزيرة الشكر لكافة العاملين بفرق الوبائيات والترصد على المستوى المركزي وجميع الإدارات التابعة على مجهوداتهم الضخمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا فى مصر؛ ودورهم الفعّال فى الاكتشاف المبكر والتقصيات الوبائية ومتابعة المخالطين للحالات المؤكدة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة حيالهم، حيث يشارك في أعمال التقصي والترصد حوالي 5813 فريقًا على مستوى الجمهورية، في الوحدات والإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والحميات والصدر، وذلك بإجمالي 17439 عضوا من أعضاء فريق الترصد.





وأضافت أن كل فريق ترصد يتكون من "طبيب وتمريض ومراقب صحي"، بالإضافة إلى الاستعانة بالصيادلة وأطباء الأسنان للعمل ضمن هذه الفرق، حيث يتمثل دور تلك الفرق في التقصي عن الحالات المصابة وتسجيل بياناتها بالبرنامج القومي للأمراض المعدية؛ ومتابعة المخالطين، لمدة 14 يومًا، لافتة إلى أن ذلك كان له أثر بالغ في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة وتحويلها إلى مستشفيات العزل لتلقى العلاج والرعاية الطبية.





ولفتت الوزيرة إلى أنه تم تدريب فرق التقصي من خلال 100 دورة تدريبية، على بروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، والتقييم والتدريب على رأس العمل، إضافة إلى التدريب على تحديث تعريف الحالة وعمل أدلة إرشادية وخرائط وبائية بالمستشفيات.



