ريال مدريد يحسم مصير بيل









كشف تقرير صحفي اليوم، أن ريال مدريد الإسباني حسم مصير نجمه الويلزي " جاريث بيل " من الإستمرار مع الفريق من عدمه، خلال الصيف المقبل.









وبحسب صحيفة " ذا صن " البريطانية اليوم، فإن نادي ريال مدريد قرر الإبقاء على بيل خلال الموسم المقبل.





وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد يرفض رحيل اللاعب، على الرغم من توتر علاقته بمديره الفني الفرنسي " زين الدين زيدان " مدرب الفريق.









وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يعاني من وجود أزمة مالية، بسبب توقف المباريات بفضل كارثة كورونا، بالإضافة لإستثمار النادي مبلغ 500 مليون يورو في تطوير ملعب " سانتياجو بيرنابيو "، ومن ثم لن يقدر النادي على إبرام صفقات جديدة.









وارتبط بيل بالإنتقال لعدة أندية في الدوري الإنجليزي، لكن راتبه الباهظ، والذي يبلغ 650 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً، حال دون إتمام الصفقة.









ويرتبط بيل بعقد مع ريال مدريد، يمتد حتى صيف 2022، وكان على مشارف الإنضمام للدوري الصيني في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.



