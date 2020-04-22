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يحارب كورونا.. ويوجد في السمك والمشروم.. تعرف على فوائد "فيتامين د"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
تعد الفيتامينات بشكل عام ضرورية لتقوية مناعة الجسم وتحصينه من الأمراض، ورفع مقاومة الجسم لكثير منها، وتعمل العديد من الفيتامينات على التخفيف من الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي والمساهمة في علاج بوادر أعراض المرض، وكثر الحديث مؤخرا عن فوائد فيتامين د بشكل خاص في علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد إثبات نجاحه في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل مرض السل ومرض الالتهاب الرئوي. 

وتستعرض بوابة "الفجر" فوائد فيتامين د وكيفية مساعدته في علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فيما يأتي: 

يتكون "فيتامين د"، في الجسم من التعرض المباشر والمتواصل لأشعة الشمس، ويعتبر أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس من الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الحادية عشر صباحًا، حيث يتواجد "فيتامين د"، في أشعة الشمس في هذا الوقت بحسب ما أكدته بعض الدراسات، كما يمكن الحصول على فيتامين د من الأسماك الزيتية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل الماكريل والسردين والسمك والسلمون، وتوفر هذه الأسماك 91 % من القيمة اليومية الموصى بها للحصول على فيتامين د. 

أهم الأطعمة
ومن أهم الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د "المشروم" حيث يعد من أفضل المصادر والمصدر النباتي الوحيد لفيتامين د، والحليب والبيض وبالأخص صفار البيض حيث يتركز فيه فيتامين د، وعصير البرتقال، بالإضافة إلى توافره في الشوفان والجمبري والزبدة ومنتجات الصويا مثل حليب الصويا وزبدة الصويا. 

ويعتبر فيتامين د محور هدف كثير من الباحثين للكشف عن دوره في علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 

وطبقًا لما ذكرته "ديلي ميل"، أجرى بعض الباحثين الإسبان تجربة تستمر لمدة 10 أسابيع بهدف التوصل إلى إثبات أن "فيتامين د"، يحمي الأشخاص من فيروس كورونا عن طريق تناول جرعات عالية منه ومساهمته في علاج بعض الأعراض الخفيفة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كالصداع والحمى والتعب وحماية المرضى من تدهور حالتهم وعدم احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات. 

ويتم إجراء الدراسات على مائتي مريض تكون أعمارهم ما بين 40 عامًا و70 عامًا يتناولون 625 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا، وهذا يزيد بكثير عن الجرعة التي يحتاجها الإنسان الطبيعي وهي 10 ميكروجرام يوميًا. 

وفي حالة إذا نجحت هذه التجربة وأثبتت فعالية تناول فيتامين د في علاج الفيروس سيتم بالفعل استخدامه لعلاج كوفيد 19 سواء في المجتمعات أو المستشفيات، وسوف يتم إجراء الكثير من الدراسات للحصول على نتائج مؤكدة، ولتحديد حجم جرعة فيتامين د بدقة التي يأخذها المريض بكورونا. 
يحارب كورونا.. ويوجد في السمك والمشروم.. تعرف على فوائد "فيتامين د"
يحارب كورونا.. ويوجد في السمك والمشروم.. تعرف على فوائد "فيتامين د"
يحارب كورونا.. ويوجد في السمك والمشروم.. تعرف على فوائد "فيتامين د"
يحارب كورونا.. ويوجد في السمك والمشروم.. تعرف على فوائد "فيتامين د"

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كورونا فيتامين د المشروم السمك اجهزة التنفس الصناعي أخبار

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