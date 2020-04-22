جونز هوبكنز: 2700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في أمريكا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكثر من 2700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.





وفي وقت سابق، توقعت بعض مراكز الأبحاث أن يصل عدد الوفيات بفيروس كوورنا إلى 240 ألف حالة وفاة، بينما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا تزيد أعداد الوفيات عن 65 ألف حالة.





وبدأ فيروس كورونا من الصين، وانتشر بعدها في غالبية دول العالم.





أحدث تطورات فيروس كورونا

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.