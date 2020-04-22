برشلونة يصعب مهمة تشيلسي في التعاقد مع كوتينيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن المعوقات التي تواجه مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي، في الحصول على توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن تشيلسي يرغب في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب البلوجرانا المعار إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.









وأضافت: "البلوجرانا حدد سعرًا للتخلي عن كوتينيو يبدأ من 90 مليون يورو، لأن بيعه بهذا السعر يقلل من الخسائر، ويساعد في إبرام الصفقات المنشودة للنادي نيمار ولاوتارو مارتينيز".





وتابعت: "تشيلسي ليست لديه النية في صرف كل هذا المبلغ من أجل جلب اللاعب إلى ملعب ستامفورد بريدج بالموسم الجديد".



