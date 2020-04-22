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مخطط الأهلي للانتقالات الصيفية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:32 ص
الأهلي
الأهلي
أمل الحلفاوي
بدأ مسؤولو النادي الأهلي خلال الفترة الماضية البحث عن احتياجاته في الفريق الأول لكرة القدم، للتعاقد معهم في انتقالات الصيف المقبل.

ويفكر مجلس إدارة نادى الأهلى، بالتنسيق مع لجنة التخطيط، استغلال بعض من عناصره المعارة، للدخول فى صفقات تبادلية لتلبية احتياجاته.

رينيه فايلر مدرب الفريق أبدى عدم رغبته في العديد من العناصر المعارة، لذلك قرر مجلس الإدارة استغلال هذا الأمر.
 
بالإضافة إلى أن إدارة الأهلى ترغب من خلال هذه الخطوة تقليل المقابل المادي المطلوب من الأندية في هذه الصفقات، خاصة مع الأزمات المادية التى تعيشها جميع الأندية على غرار توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

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