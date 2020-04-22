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موقف إنساني من برشلونة تجاه أزمة كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:53 ص
ملعب كامب نو
ملعب كامب نو
أميرة فطيم
أعلنت إدارة نادي برشلونة الإسباني، تنازلها عن حقوق تسمية ملعبه "كامب نو"، لحساب مؤسسته الخيرية، للمساهمة في مواجهة الوضع الطارئ الذي يتعرض له العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال نادي برشلونة عبر بيان بموقعه الرسمي،إنه اتخذ قرارا استثنائيا يتناسب مع المتطلبات الإنسانية، لمساعدة العالم في التغلب على أكبر أزمة صحية واقتصادية واجتماعية في التاريخ الحديث.

وأوضح النادي الكتالوني أن مجلس الإدارة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، قرر التنازل عن حقوق تسمية ملعب كامب نو للموسم المقبل "2020-2021".

وأضافت إدارة نادي برشلونة أنه تم التنازل عن تسمية الملعب لصالح مؤسسة النادي، من أجل جمع التبرعات للانفاقها على المشاريع البحثية المتعلقة بفيروش كورونا، لمقاومة آثار الوباء المستجد.

وأكد النادي في نهاية البيان، على أن إدارة النادي الكتالوني ستبحث عن راع جديد للملعب، في الموسم المقبل.

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