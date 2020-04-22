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حسن شحاتة: السلامة العامة أهم من عودة النشاط الرياضي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:00 ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
هيثم موسى




يرى حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق أن الظروف الحالية لا تساعد على عودة النشاط أو التجماعات بشكل عام.

وقال شحاته خلال مداخلته في برنامج الماتش الذي يقدمه  الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" السلامة العامة أهم من اي شيئ خلال الفترة الجارية لعبور هذه الكبوة".

وتابع أنه يؤيد توقف النشاط الرياضي لحين الانتهاء من ازمة كورونا حرصا على سلامة الجميع.

وأتم أنه تعلم من محمود الجوهري وعبده صالح الوحش في مجال التدريب.

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