بيومي فؤاد يكشف عن دوره في "رجالة البيت".. وسر انجذابه للمسلسل



وفي تصريحات إعلامية قال: "لم تكن هذه المرة الأولى للعمل مع فهمي وأكرم وأحمد الجندي وسينرجي، أحب فهمي كثيرًا ويوجد بيننا كمياء ومن أيام ما كان الثلاثي شيكو وفهمي وهشام مع بعض، من أيام بنات العم وأنا معهم في كل عمل".



وأضاف: "دوري في المسلسل أجسد فيه والد فهمي وأكرم حسني زوج ابنتي "ويزو" ، أم أكرم حسني عارفة عبد الرسول ومن المفترض بأنني أحبها في المسلسل ونتزوج".



يشارك في مسلسل رجالة البيت كل من :"أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، ويزو، ومحمد جمعة، أيتن عامر، بالإضافة إلى ةلكثير من الفنانين.













كشف الفنان بيومي فؤاد، عن دوره في مسلسل "رجالة البيت" المرتقب في رمضان بطولة النجمين أحمد فهمي وأكرم حسني وعن كواليس العمل به وما جذبه للعمل في المسلسل.