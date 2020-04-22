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بالأرقام.. ماذا قدم ماورو ايكاردي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم ؟

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:34 ص
إيكاردي
إيكاردي
حسام مجدي



خاض المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي نصف موسم جيدا مع الفريق الباريسي بعد انتقاله من فريق إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في الشتاء الماضي.

ونجح ايكاردي في تسجيل 20 هدفا بقميص فريق العاصمة الفرنسية خلال 31 مباراة لعبها، وهو ما يعد رقما مميزا للغاية، وشارك المهاجم الأرجنتيني بشكل أساسي مع باريس خاصة في ظل الإصابات التي تعرض لها الثنائي ايدسون كافاني ونيمار دا سيلفا.

وسجل مهاجم باريس سان جيرمان 12 هدف في الدوري الفرنسي خلال 20 مباراة، واحرز 5 أهداف في ست مباريات خاضها مع الفريق بدوري أبطال أوروبا، وثلاثة أهداف في كأس الرابطة الفرنسية.

ويملك فريق باريس سان جيرمان بندا في عقد ماورو ايكاردي يحق له شراء اللاعب بمبلغ قيمته 70 مليون يورو في نهاية الموسم الجاري.

ولا يريد انطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان عودة المهاجم الأرجنتيني في الفترة المقبلة، حيث أبلغ المدرب إدارة النادي بأن ايكاردي خارج حساباته خلال فترة توليه قيادة النيراتزوري.

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