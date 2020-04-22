أرقام مميزة لعبد الرزاق حمدلله في مسيرته مع النصر السعودي













شهدت الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الرياضي حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا أزمة كبيرة بين اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدلله مهاجم النصر السعودي مع إدارة النادي.





وكان قد رفض عبد الرزاق حمدلله دخول قائمة الفريق بعد تلك العقوبة، وذلك من أجل إعلان غضبه من تلك العقوبة القاسية من وجهة نظره.





وانضم حمدالله إلى النصر السعودي في فترة الإنتقالات الصيفية لموسم 2018 قادما من نادي الريان القطري في صفقة بلغت 6 مليون يورو.





ونجح المهاجم المغربي في قيادة النصر للفوز بالدوري السعودي في الموسم الماضي، حيث سجل 34 هدفا خلال الموسم وصناعة 9 أهداف لزملائه في الفريق بالبطولة المحلية.





بينما كانت ارقام حمدالله مع النصر خلال الموسمين مميزة للغاية، حيث أحرز 75 مباراة في 60 مباراة بجميع المباريات في جميع المسابقات.



