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ممثلة وابنتها وحفيدتها يظهرن على غلاف مجلة للمشاهير

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:59 ص
بوابة الفجر

ظهرت الممثلة الأمريكية جولدي هون وابنتها الممثلة كيت هدسون وحفيدتها معا على غلاف عدد سنوي خاص من مجلة بيبول بمناسبة الذكرى الثلاثين لصدور العدد الخاص (بيوتيفول).

وعلى صفحات المجلة، تتحدث هون (74 عاما) بطلة فيلم (برايفت بنجامين) وابنتها هدسون (41 عاما) بطلة فيلم (أولموست فيموس) عن العلاقة بينهما وتحديات تربية الأطفال.

وقالت هدسون للمجلة "لطالما كانت أمي أكبر داعم لي ... أتمنى أن أمنح راني هذا القدر من الثقة".

ويتضمن العدد الذي سيتم طرحه في الأسواق يوم الجمعة 40 صفحة بها موضوعات عن نجمات أخريات مثل جوينيث بالترو وريتا ويلسون.

وكانت الممثلة ميشيل فايفر أول من تظهر على غلاف العدد الخاص عام 1990 عندما كان يطلق عليه (ذا موست بيوتيفول). وعلى مر السنين اختيرت الممثلة جوليا روبرتس خمس مرات للظهور على غلاف العدد كما اختير توم كروز وليوناردو دي كابريو وبيونسيه.

وفي 2018، تغير اسم العدد الخاص من مجلة بيبول إلى (بيوتيفول).

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