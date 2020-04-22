طارق سليمان عن رحيل إكرامي: الأهلي لا يحتاج لحارس









يرى طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي الأسبق، أن الفريق الأحمر لا يحتاج إلى حارس مرمى جديد في الصيف المقبل بعد إعلان شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري





وقال سليمان فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " الأهلي لا يحتاج إلى حارس ولديه محمد الشناوي يؤدي بشكل جيد وكذلك علي لطفي واحدا من الحراس المميزين، وكذلك الثنائي الشاب مصطفى شوبير وأحمد طارق واللذين يحتاجها للحصول على خبرات والمشاركة في المباريات الودية".



