طارق سليمان يكشف ما تمناه إكرامي قبل الرحيل لبيراميدز

قال طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي الأسبق، إن شريف إكرامي تمني ختام مشواره داخل القلعة الحمراء، مشددا على عدم صناعته لأى أزمات خلال فترة تواجده مع المارد الأحمر.





وأضاف سليمان فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " في ظل تألق الشناوي آخر موسمين، لم يتسبب إكرامي في مشكلة أو أزمة بالعكس كان مساندا وداعما للشناوي، وله دور مهم مع كل اللاعبين وكيفية احتواء مشاكل بعض اللاعبين أولا بأول".





وأتم " أعلم أنه يدرس كل خطوة جديدة، فهو يحتاج حاليا للمشاركة، يمكنه الاستمرار في الملاعب لما بعد 40 عامًا، وعلمت بتوقيعه 3 مواسم مع بيراميدز".







