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بيومي فؤاد: جار يسرا وأحبها في "خيانة عهد".. ولا أتمنى البطولة المطلقة لهذا السبب

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:45 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

كشف الفنان بيومي فؤاد النقاب عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "خيانة عهد" للتجمة يسرا والذي سيعرض في رمضان 2020.


وفي تصريحات إعلامية قال: "يزيدني شرفًا أن أعمل في مسلسل بطلته الفنانة الكبيرة يسرا وسعيد به كثيرًا لأني أظهر في أحداثه بشكل جديد".

وأضاف: "دوري ليس كوميديًا وأجسد شخصية (منعم) جار يسرا الذي يحبها وعندما تحتاجني تجدني بجانبها ومعها في كل المواقف التي تحدث لها".

وأستكمل حديثه قائلاً: "ربما أنا الممثل الوحيد ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي بأكمله الذي لا يتمنى البطولة المطلقة، لأني أرى للأسف الشديد أن الممثل في مصر عندما يقوم بعمل بطولة مطلقة لا يتواصل معه أحد لتجسيد دور تاني أو ثانوي".

 وأكد أن الدور الثاني في العمل قد يكون أجمل من الأول وأحياناً الدور الثانوي يكون أجمل من دور البطل، فالممثل من المفترض يقوم بعمل دور أول وثاني أو حتى ثانوي، لكي يترك بصمة ويشعر بأن هذا الدور لن يتقنه أحد غيره.

يشارك في بطولة المسلسل :"يسرا، بيومي فؤاد، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هاني سرحان، خالد أنور، هنادى مهنى وتيام مصطفى قمر والكثير من النجوم.


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