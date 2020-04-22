آخر تطورات صفقة لاوتارو مارتينيز وعرض برشلونة الأخير









أشارت تقارير صحفية أن نادي برشلونة رفض مقترح انتقال أرتور إلى إنتر ميلان مقابل الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز.





وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن إنتر ميلان يريد ضم سميدو وكارليس آلينيا من برشلونة، وقد يعززان انتقال لاوتارو إلى البارسا.





وقالت "كوريري"، أن برشلونة سوف يقوم بتأجيل الصفقة بسبب عرض إنتر بالحصول على 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز.





وتابعت الصحيفة، أن برشلونة من الصعب عليه دفع المبلغ بسبب الظروف الاقتصادية الصعبه التي يمر بها الفريق، بسبب تفشي فيروس كورونا.



