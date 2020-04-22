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أورييه وسيسوكو اخترقوا إرشادات التباعد الإجتماعي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:13 ص
توتنهام
توتنهام
ريهام عبدالمحسن

أكدت إدارة توتنهام الإنجليزي أنها ستتحدث مع نجمي الفريق الإيفواري سيرج أورييه والفرنسي موسى سيسوكو وذلك بسبب خرقهما توصيات الحكومة البريطانية بعدم التزامهما بارشادات التباعد الاجتماعي أثناء أزمة وباس فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
وقام أورييه البالغ من العمر 27 عامًا بنشر فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وهو يرتدي الكمامة ويتمرن إلى جانب زميله في الفريق سيسوكو متجاهلا إرشادات التباعد الاجتماعي قبل أن يقوم بحذفه بعد دقائق.
وأكد متحدث باسم توتنهام بأنهم سيتحدثون مع اللاعبَين المعنيَين، وكان أورييه نشر فيديو له وهو يركض إلى جانب صديق له.
وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي يخالف فيها أشخاص في النادي اللندني الإرشادات في ظل العزل التام التي تشهده بريطانيا للحد من تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت تقارير صحفية إلى أنه قبل أسبوعين شوهد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام وهو يقوم بتدريب رجلا لرجل مع لاعبه الفرنسي تانجي ندومبيلي كما شوهد النجمان دافينسون سانشيز وراين سيسينيون يركضان جنبا إلى جنب.
واعترف موينيو وقتها بأنه ارتكب خطأ، حيث قال: "أعترف أن الأفعال التي قمت بها لا تتماشى مع بروتوكول الحكومة".
وأوضحت التقارير الصحفية أن إرشادات الحكومة تنص على أنه بإمكان أي شخص ممارسة التمارين خارج منزله شرط أن يكون وحده أو مع أحد أفراد عائلته الذي يقطن معه في المنزل.                
وذكرت التقارير الصحفية أنه تم تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر مارس الماضي إلى أجل غير مسمى بعد أن أسفر الفيروس حتى الثلاثاء عن أكثر من 17 الف حالة وفاة معلنة في المملكة البريطانية.

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