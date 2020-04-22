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صففات منتظرة لنادي نيوكاسل يونايتد بعد انتقال الملكية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:19 ص
نيو كاسيل
نيو كاسيل
عبد القادر عرابي

تنتظر جماهير نادي نيوكاسل يونايتد بشغف، انتقال ملكية النادي بشكل رسمي لصندوق الإستثمار السعودي، والذي يشرف عليه الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية.




وتم الإتفاق بين الصندوق وملاك النادي الحاليين، على استحواذ صندوق الإستثمار على 80% من أسهم النادي وذلك مقابل 300 مليون جنيه استرليني.



ومع التقارير التي أشارت لنية المجموعة وضع ميزانية مفتوحة لسوق الإنتقالات، بدأت جماهير نيوكاسل في التطلع لضم عدة نجوم عالمية للفريق تقود النادي لسيناريو مانشستر سيتي الإنجليزي.



ونبرز لكم من خلال التقرير التالي، أبرز النجوم التي يمكن أن تنضم للفريق بشكله الجديد، خلال الموسم المقبل.




أنطوان جريزمان


كشفت عدة تقارير، أن جريزمان يعد على رأس اللاعبين المطلوبين للفريق خلال الموسم المقبل.


ويعيش جريزمان وضعية صعبة في برشلونة منذ إنضمامه مطلع هذا الموسم قادماً من أتليتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو.




أرتورو فيدال




على غرار جريزمان، أصبح رحيل التشيلي وشيكاً عن النادي الكتالوني.



ورغم ارتباطه بالذهاب لإنتر ميلان، إلا أن فيدال قد يصبح أحد أهم أفراد الكتيبة الجديدة.




جاريث بيل



ارتبط الويلزي المثير للجدل بالعودة عدة مرات للدوري الإنجليزي عبر بوابتي مانشستر يونايتد أو ناديه السابق توتنهام.


لكن بيل قد يعود لإنجلترا من خلال بوابة جديدة، إذا تم إقناعه بالتوقيع لنيوكاسل.




توماس ليمار




ترغب إدارة أتليتيكو مدريد في التخلص من خدمات اللاعب الفرنسي منذ وقت بعيد.


وقد يذهب ليمار نحو نيوكاسل خلال الموسم القادم، لإعادة اكتشاف نفسه مجدداً




إيدنسون كافاني



مع تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان، ربما تحاول الإدارة الجديدة جلب مهاجم بخبرة وقيمة كافاني، والذي يظل خياراً جيداً، لاسيما وأنه سيذهب في صفقة انتقال حر.



جاك جيرليش



مع تألق اللاعب بشكل كبير مع أستون فيلا، قد يستعرض نيوكاسل قوته الشرائية الجديدة، والإنقضاض على جيرليش، والمطلوب بقوة في مانشستر يونايتد.

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