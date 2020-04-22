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الزمالك يحسم موقفه من نجم الوداد المغربي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:41 ص
الزمالك
الزمالك
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الزمالك حسموا موقفهم النهائي بشأن التعاقد مع محمد الناهيري نجم الوداد البيضاوي المغربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت التقارير الصحفية بأن مسئولي الزمالك معجبون بقدرات محمد الناهيري الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز وأنه سيكون من المفيد للفريق الأبيض في الموسم المقبل.
وذكرت التقارير الصحفية أن عقد محمد الناهيري مع الوداد البيضاوي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وأنه سيكون من السهل على إدارة الزمالك عملية التفاوض من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت التقارير الصحفية أن إدارة الزمالك تتنظر القرار النهائي من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بخصوص الصفقات الجديدة واللاعبين المعارين والراحلين في الفترة المقبلة.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الزمالك يسعى لتدعيم الجبهة اليمنى في الصيف المقبل وذلك بناء على قرار باتريس كارتيرون على الرغم من وجود حازم إمام وأحمد عيد.

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