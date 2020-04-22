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راشفورد: مورينيو أفضل مدرب

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:43 ص
راشفورد ومورينيو
راشفورد ومورينيو
أمل الحلفاوي
أكد ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد ،أن فترة تواجد جوزيه مورينيو علي رأس القيادة الفنية للفريق، كانت من أصعب الفترات التي مرت عليه خلال مسيرته الكروية .

وأشار راشفورد إلى أن هذه الفترة الصعبة التي كان يتولي فيها جوزيه مورينيو القيادة الفنية لنادي مانشستر يونايتد ،هي من حولته الي لاعب افضل ،وساهمت في بروزه ضمن أفضل العناصر داخل الدوري الانجليزي.

وتحدث راشفورد في تصريحات نقلتها صحيفة"سكاي سبورتس"، " وضع الفريق كان صعبا للغاية ،ولكن في ضوء هذه الصعوبات ،نجح في منحنا الصلابة الذهنية ،وتطورت تحت يده بشكل كبير ،واصبحت لاعب شامل تحت قيادة مورينيو ".

وتابع عن تأثير ابراهيموفيتش في مستواه مشيرا إلي أن المهاجم السويدي كان يمتلك عقلية لم يراها من قبل ،كان لايستمع لما يقال له أو عليه ،وساعدني في التطور بشكل كبير ،وخاصة عقليتي كلاعب محترف ".

وأضاف:"فترة تواجد جوزيه مورينيو عانينا من تذبذب في النتائج والمستوي ،هذه الفترة كانت صعبة للغاية ،ولكن هي من حولتني للأفضل في العقلية والمستوي ".

مورينيو تولي القيادة الفنية لنادي مانشستر يونايتد في موسم 2016،نجح في التتويج بلقب الدوري الاوربي "اليوربا ليج" ،وكأس الرابطة الانجليزية.

توهج ماركوس راشفورد تحت قيادة جوزيه مورينيو ،ونجح في تسجيل 28 هدفا وصناعة 20 هدفا ،وكان المدرب البرتغالي يستعمله في جميع المراكز الهجومية ،حيث كان يتم توظيفه في مركز الجناح ويترك العمق لزلاتان ابراهيموفيتش،وروميلو لوكاكو.

وأخيرا ماركوس راشفورد صاحب 22 عاما هذا الموسم ،اصبح ركيزة أساسية في تشكيل المدير الفني النرويجي جونار سولشاير ،نجح في تسجيل 19 هذا الموسم في كافة المنافسات التي يشارك فيها مانشستر يونايتد هذا الموسم.

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