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محسن صبري يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "ونحب تاني ليه"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
أعرب الفنان محسن صبري عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل "ونحب تاني ليه"، المنتظر عرضه خلال السباق الرمضاني المرتقب.

وقال محسن صبري في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أنه يجسد شخصية والد الفنان كريم فهمي، وهو رجل أعمال كبير، وله العديد من الشركات، وخط رئيسي من خطوط تحريك أحداث المسلسل.

يشار إلى أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

يذكر أن محسن صبري ممثل ومخرج مصري بدأ حياته الفنية في فترة الثمانينات بأدوار ثانوية وكانت أبرز أعماله فيلم "لا تسألني من أنا"، شارك في افلام "الخادمة" مع (نادية الجندي) ومسلسل "الطاحونة" مع (يحيي شاهين) "الجزء الأول والثاني"، مؤخرا شارك في مسلسلات مثلمؤخرا شارك في مسلسلات مثل "واحة الغروب"، "الميزان"، "عفاريت عدلي علام".

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