كيم كارداشيان تستعيد ذكرايتها من التسعينات بصورة قديمة



ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي نشرتها كيم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وذكرت أنها كانت من مناسبة احتفال كيم بتخرجها من المدرسة الثانوية بذلك الوقت.



وأوضحت الصحيفة أن نشر كيم لهذه الصورة يأتي بهدف ترويجها لعطر جديد ستطرحه ستشاركها به والدتها، للترويج له وتسويقه.



وسيتم طرح هذا النوع الجديد من العطور، ضمن منتجات ماركة كيم كارداشيان الخاصة لمستحضرات التجميل KKW.



قامت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، بنشر صورة لها برفقة والدتها كريس جينر تستعيد بها ذكرياتها من فترة التسعينيات.